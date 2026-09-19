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Местные новости
19 Сентября , 12:05

Сегодня праздник у хирургов!

Наверное, немного на свете людей, которые ни разу в своей жизни не сталкивались с хирургией: кому-то из нас в детстве удаляли гланды, кому-то вырезали аппендицит.

Сегодня праздник у хирургов!Сегодня праздник у хирургов!
Сегодня праздник у хирургов!

А есть среди нас и такие, кого скальпель хирурга спас от тяжёлого онкологического заболевания и подарил шанс на вторую жизнь.

19 сентября — Международный день хирурга. Своих коллег — врачей-хирургов — с профессиональным праздником поздравляет главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака, хирург Ильшат Яппаров:

— На этих фото — лишь часть большой хирургической команды, коллеги из двух стационаров. Собрать всех на одной фотографии — задача практически невыполнимая. С раннего утра и до позднего вечера хирурги находятся в операционных, спасая жизни и возвращая пациентам надежду на выздоровление.

Конечно, хирурги работают и в наших поликлиниках. На первичном этапе они консультируют, наблюдают и направляют наших пациентов. Именно с них часто начинается путь пациента к выздоровлению.

Дорогие коллеги! Как главный врач и как хирург, я знаю одно: мы — последняя линия обороны. Если опустим руки — рухнет всё. Счастья, здоровья и лёгкого скальпеля вам! Спасибо за ваш труд!

 

Фото ГКБ № 1

Сегодня праздник у хирургов!
Сегодня праздник у хирургов!
Сегодня праздник у хирургов!
Автор:Марина Воронова
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