Сегодня праздник у хирургов!

А есть среди нас и такие, кого скальпель хирурга спас от тяжёлого онкологического заболевания и подарил шанс на вторую жизнь.

19 сентября — Международный день хирурга. Своих коллег — врачей-хирургов — с профессиональным праздником поздравляет главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака, хирург Ильшат Яппаров:

— На этих фото — лишь часть большой хирургической команды, коллеги из двух стационаров. Собрать всех на одной фотографии — задача практически невыполнимая. С раннего утра и до позднего вечера хирурги находятся в операционных, спасая жизни и возвращая пациентам надежду на выздоровление.

Конечно, хирурги работают и в наших поликлиниках. На первичном этапе они консультируют, наблюдают и направляют наших пациентов. Именно с них часто начинается путь пациента к выздоровлению.

Дорогие коллеги! Как главный врач и как хирург, я знаю одно: мы — последняя линия обороны. Если опустим руки — рухнет всё. Счастья, здоровья и лёгкого скальпеля вам! Спасибо за ваш труд!

Фото ГКБ № 1