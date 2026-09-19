В Стерлитамаке проголосовали родственники участников СВО

На снимках: руководитель муниципального отделения Комитета семей воинов Отечества в городе Стерлитамаке Янина Рашитовна Волочаева; Эльвира Хисматуллина, Наталья Япрынцева, супруга погибшего Айрата Муратова — Мавлида с дочерью Марьям.