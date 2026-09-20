Голосовали на дому

Для пожилых и маломобильных граждан закон о выборах предусматривает возможность участия в процедуре голосования на дому. Таким правом воспользовались несколько избирателей УИК № 747. Среди них - Альмира Газизовна Раимбаева и Ринат Мазитович Мустаев, которые по состоянию здоровья сами не смогли придти на избирательный участок.

Выполнить свой гражданский долг им помогли члены участковой комиссии, которые приехали домой к заявителям с урной и бюллетенями,предоставив им возможность отдать свой голос за будущее страны и республики.

Марина Воронова