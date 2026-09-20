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Местные новости
20 Сентября , 10:43

Голосовали на дому

Голосовали на домуГолосовали на дому
Голосовали на дому

Для пожилых и маломобильных граждан закон о выборах предусматривает возможность участия в процедуре голосования на дому. Таким правом воспользовались несколько избирателей УИК № 747. Среди них - Альмира Газизовна Раимбаева и Ринат Мазитович Мустаев,  которые по состоянию здоровья  сами не смогли придти на избирательный участок.

Выполнить свой гражданский долг им помогли члены участковой комиссии, которые приехали домой к заявителям с урной и бюллетенями,предоставив  им возможность отдать свой голос за будущее страны и республики.

Марина Воронова

Голосовали на дому
Голосовали на дому
Голосовали на дому
Автор:Марина Воронова
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