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Местные новости
20 Сентября , 11:06

В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ

В Стерлитамаке на избирательном участке № 686 продумали всё, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли проголосовать с удобством и без лишних трудностей. Участок разместили в помещении местного отделения Всероссийского общества слепых — это особенно удобно для избирателей с нарушениями зрения.

В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗВ Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ
В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ

Для многих людей с ОВЗ это место давно стало точкой притяжения: здесь не только оказывают поддержку, но и создают пространство для общения, обучения и личностного роста. В обществе слепых помогают с реабилитацией, адаптацией и абилитацией, а реабилитолог консультирует тех, кто потерял зрение, и помогает выстраивать безопасные и комфортные маршруты по городу.

К выборам на участке подготовили специальные бюллетени: одни — с шрифтом Брайля, другие — с трафаретом, который упрощает заполнение. Если избирателю понадобится помощь, члены комиссии обязательно её окажут — никто не останется без поддержки.

По информации администрации г. Стерлитамак

В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ
В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ
В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ
В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ
В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ
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