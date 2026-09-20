В Стерлитамаке создали комфортные условия для голосования людей с ОВЗ

Для многих людей с ОВЗ это место давно стало точкой притяжения: здесь не только оказывают поддержку, но и создают пространство для общения, обучения и личностного роста. В обществе слепых помогают с реабилитацией, адаптацией и абилитацией, а реабилитолог консультирует тех, кто потерял зрение, и помогает выстраивать безопасные и комфортные маршруты по городу.

К выборам на участке подготовили специальные бюллетени: одни — с шрифтом Брайля, другие — с трафаретом, который упрощает заполнение. Если избирателю понадобится помощь, члены комиссии обязательно её окажут — никто не останется без поддержки.

По информации администрации г. Стерлитамак