Стерлитамак напишет «Литературный диктант»

По традиции в сентябре эта акция объединяет любителей чтения, желающих проверить, насколько хорошо они знакомы с текстами классической и современной русской литературы.

Желающим принять участие в акции будут предложены два десятка занимательных вопросов в тестовой форме. На выполнение заданий даётся ровно час. Участников, победителей и отличников «Литературного диктанта» ждут дипломы и сертификаты.

Акция пройдёт 25 сентября в 17 часов в Центральной городской библиотеке по ул. Сакко и Ванцетти, 55. Регистрация по телефону: 8(917)492-40-96. Организаторы акции приглашают всех присоединиться к диктанту.

По информации ЦБС Стерлитамака.

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