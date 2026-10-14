«Блогер города»: новый этап

Сегодня в арт-пространстве «Фабри» прошла пресс-конференция, посвящённая проекту «Блогер города».

О том, как блогеры помогают освещать жизнь Стерлитамака, рассказала руководитель пресс-центра городской администрации Ольга Туриянова. Среди направлений сотрудничества — социальные проекты, городские мероприятия и информационная поддержка полезных инициатив.

Блогер и бренд-продюсер Вера Ротова напомнила, что идея объединить блогеров и администрацию города появилась шесть лет назад. Теперь вместе с маркетологом Дарьей Горбатовой она намерена вывести проект на новый уровень — создать профессиональное сообщество, которое будет рассказывать об актуальных для Стерлитамака темах.

В программе проекта — форум, блогерская экспедиция, встречи и другие мероприятия. Организаторы рассчитывают не только расширить сообщество, но и помочь его участникам развивать свои площадки и создавать качественный контент.