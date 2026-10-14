СНХЗ посетила делегация из Беларуси

В рамках встречи стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества, поделились отраслевыми наработками и наметили ключевые векторы будущей совместной деятельности.

Партнёрские связи предприятия с Республикой Беларусь имеют долгую историю. Каучук, выпускаемый в Стерлитамаке, востребован белорусскими производителями: его применяют при изготовлении шин для транспорта и спецтехники, а также в производстве резинотехнических изделий.

Отдельное внимание стоит уделить новинке — антиоксиданту Агидол‑135Л, который был презентован на выставке «Иннопром. Беларусь». Этот фенольный стабилизатор предназначен для моторных и индустриальных масел. Среди его преимуществ — удобство в использовании, низкая летучесть, хорошая совместимость с иными компонентами. Продукт отличается высокой растворимостью: он легко смешивается с базовыми маслами и пакетами присадок, существенно повышая качество смазочных материалов.

На заводе активно реализуют программу импортозамещения критически важных компонентов, параллельно разрабатывая передовые технологические решения. В предприятии подчёркивают, что такая работа — значимый элемент стратегии по обеспечению технологического суверенитета государства.

Фото: пресс-служба СНХЗ