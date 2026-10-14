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Местные новости
14 Октября , 03:51

СНХЗ посетила делегация из Беларуси

В ходе официального визита представители Беларуси побывали на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (входит в состав «Росхима»). Делегация детально изучила модернизированное производство бутадиен‑стирольных каучуков, а также осмотрела технологические процессы на новой линии выделения каучука.

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СНХЗ посетила делегация из БеларусиСНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси

В рамках встречи стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества, поделились отраслевыми наработками и наметили ключевые векторы будущей совместной деятельности.

Партнёрские связи предприятия с Республикой Беларусь имеют долгую историю. Каучук, выпускаемый в Стерлитамаке, востребован белорусскими производителями: его применяют при изготовлении шин для транспорта и спецтехники, а также в производстве резинотехнических изделий.

Отдельное внимание стоит уделить новинке — антиоксиданту Агидол‑135Л, который был презентован на выставке «Иннопром. Беларусь». Этот фенольный стабилизатор предназначен для моторных и индустриальных масел. Среди его преимуществ — удобство в использовании, низкая летучесть, хорошая совместимость с иными компонентами. Продукт отличается высокой растворимостью: он легко смешивается с базовыми маслами и пакетами присадок, существенно повышая качество смазочных материалов.

На заводе активно реализуют программу импортозамещения критически важных компонентов, параллельно разрабатывая передовые технологические решения. В предприятии подчёркивают, что такая работа — значимый элемент стратегии по обеспечению технологического суверенитета государства.

Фото: пресс-служба СНХЗ

СНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси
СНХЗ посетила делегация из Беларуси
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