БСК готовит производство к росту выпуска соды

Карбонизационные колонны играют важную роль в технологическом цикле — именно в них формируются кристаллы бикарбоната натрия (соды). За счёт ввода обновлённого оборудования удастся нарастить производственные мощности и сделать технологический процесс более надёжным.

Модернизация — элемент масштабной инвестиционной программы компании. До 2030 года БСК намерена вложить в обновление производства свыше 1,5 миллиарда рублей. Увеличение выпуска кальцинированной соды рассматривается как следующий значимый этап развития предприятия: он будет опираться на техническое переоснащение и повышение устойчивости работы оборудования.

Источник и фото: пресс-служба БСК