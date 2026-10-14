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Местные новости
14 Октября , 09:33

БСК готовит производство к росту выпуска соды

Башкирская содовая компания (БСК, входит в состав «Росхима») ведёт работы по сборке и модернизации карбонизационных колонн. В прошлом году на эти мероприятия было выделено около 800 миллионов рублей. Цель проводимых работ — подготовить производство к наращиванию объёмов выпуска кальцинированной соды: к 2028 году предприятие планирует достичь показателя в 1,7 миллиона тонн.

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БСК готовит производство к росту выпуска содыБСК готовит производство к росту выпуска соды
БСК готовит производство к росту выпуска соды

Карбонизационные колонны играют важную роль в технологическом цикле — именно в них формируются кристаллы бикарбоната натрия (соды). За счёт ввода обновлённого оборудования удастся нарастить производственные мощности и сделать технологический процесс более надёжным.

Модернизация — элемент масштабной инвестиционной программы компании. До 2030 года БСК намерена вложить в обновление производства свыше 1,5 миллиарда рублей. Увеличение выпуска кальцинированной соды рассматривается как следующий значимый этап развития предприятия: он будет опираться на техническое переоснащение и повышение устойчивости работы оборудования.

Источник и фото: пресс-служба БСК

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