Мы не сдаёмся

В Стерлитамакской местной организации Всероссийского общества слепых состоялась встреча с Артуром Сайфутдиновым - бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром паралимпийских чемпионатов Европы, и Виталием Цыбрюком, завоевавшим золотую медаль на этапе мировой серии Международного паралимпийского комитета по плаванию среди незрячих спортсменов.

Артур и Виталий провели с членами общества физкультурную подготовку. Затем на пресс-конференции ответили на вопросы участников мероприятия. Они рассказали, как пришли в большой спорт. О шансах, которые дают спортивные состязания.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова