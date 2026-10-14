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Местные новости
14 Октября , 15:37

Мы не сдаёмся

Спорт как шанс

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Мы не сдаёмсяМы не сдаёмся
Мы не сдаёмся

 В Стерлитамакской местной организации Всероссийского общества слепых состоялась встреча с Артуром Сайфутдиновым - бронзовым призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром паралимпийских чемпионатов Европы, и Виталием Цыбрюком, завоевавшим золотую медаль на этапе мировой серии Международного паралимпийского комитета по плаванию среди незрячих спортсменов.

 

Артур и Виталий провели с членами общества физкультурную подготовку. Затем на пресс-конференции ответили на вопросы участников мероприятия. Они рассказали, как пришли в большой спорт. О шансах, которые дают спортивные состязания.

 

Евгения Дьяконова

 

Фото Сергея Крамскова

Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Мы не сдаёмся
Автор:Евгения Дьяконова
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