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Местные новости
14 Октября , 08:35

В администрации Стерлитамака вручили награды горожанам

В администрации Стерлитамака прошла церемония вручения наград. Их вручил исполняющий обязанности главы администрации Артур Гафаров.

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В администрации Стерлитамака вручили награды горожанамВ администрации Стерлитамака вручили награды горожанам
В администрации Стерлитамака вручили награды горожанам

Медалью «Материнская слава» за заслуги в достойном воспитании детей, укреплении семейных ценностей и повышении социальной значимости материнства награждена Ирина Андреевна Дмитриева.

Благодарностью Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан за большой вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан отмечена Наталья Ринатовна Муратова, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».

Источник и фото: администрация Стерлитамака.

Автор:Ирина Петрова
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