В администрации Стерлитамака вручили награды горожанам

Медалью «Материнская слава» за заслуги в достойном воспитании детей, укреплении семейных ценностей и повышении социальной значимости материнства награждена Ирина Андреевна Дмитриева.

Благодарностью Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан за большой вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан отмечена Наталья Ринатовна Муратова, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1».

Источник и фото: администрация Стерлитамака.