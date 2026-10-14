В Стерлитамаке прошёл турнир по боксу среди юношей

14 октября в спортивном зале ДЮСШ № 2 прошёл турнир по боксу среди юношей 15-16 лет, посвящённый памяти генерального директора АО «Сода» Вячеслава Михайловича Титова.

Уроженец с.Юмагузино Кугарчинского района, он всю свою сознательную жизнь посвятил нашему городу. Вячеслав Михайлович прошёл путь от учителя физической культуры средней школы №4 и электрослесаря на содово-цементном комбинате до генерального директора одного из флагманов химической промышленности страны – открытого акционерного общества «Сода».

Под его руководством предприятие стало крупнейшим в СНГ производителем кальцинированной соды. При этом он оставался настоящим фанатом спорта. При нём в Стерлитамаке активно развивалась спортивная инфраструктура, улучшались условия для занятия физкультурой и спортом. Он способствовал развитию детского и юношеского спорта.

Открывая турнир, исполняющий обязанности главы администрации города Артур Гафаров отметил вклад Вячеслава Михайловича в развитие спортивной жизни города. И выразил пожелание, чтобы такие соревнования стали ежегодными.

Поздравить участников соревнований прибыли председатель Стерлитамакского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов, заместитель главы администрации города Михаил Григорьев, участник специальной военной операции, капитан сборной города по адаптивным видам спорта Владимир Егоров, директор Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Мидхат Мусакаев, депутат горсовета Игорь Пылаев, заслуженный тренер России, директор ДЮСШ № 2 Александр Живаев. Они напомнили и о том, что при В.М.Титове в этой спортивной школе культивировались 20 видов спорта. И один из них – бокс.

Сын Вячеслава Михайловича Сергей Вячеславович от имени членов семьи Титовых поблагодарил организаторов и участников этого мероприятия. В этот день Стерлитамак собрал юных боксёров из Стерлитамака, Мелеуза, Уфы, Ишимбая, Салавата, с.Акъяр, Магнитогорска.

Фото Сергея КРАМСКОВА