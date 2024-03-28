+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
нацпроект
28 Марта , 08:00

В Башкирии строят новые объекты водоснабжения

В целях улучшения питьевого водоснабжения Республика Башкортостан активно участвует в федеральном проекте «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Целевым показателем проекта является увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой из систем централизованного водоснабжения.

В Башкирии строят новые объекты водоснабжения
В Башкирии строят новые объекты водоснабжения
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» в 2019–2022 годах введено в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения. Показатель «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой» увеличился с 87,6% в 2019 году до 88,9% в 2022 году.

В 2023 году были продолжены мероприятия по строительству (реконструкции) 10 объектов питьевого водоснабжения в Альшеевском, Бирском, Кугарчинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Уфимском, Краснокамском, Иглинском, Чишминском районах и в Уфе. Также заведены два новых объекта в Киргизском и Кушнаренковском районах. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 1 215,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 190,9 млн рублей.

В 2024 году предусмотрено финансирование в размере 792,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 776,4 млн рублей, на продолжение строительства 6 объектов водоснабжения: в муниципальных районах Туймазинский, Чишминский, Кигинский, Кушнаренковский, Бирский районы и городской округ город Уфа Республики Башкортостан.

Строительство данных объектов позволит достичь в 2024 году значения показателей: «Доля населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» равным 90,9% и «Доля городского населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» равным 99,6%. 

Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
 
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru