В Башкирии строят новые объекты водоснабжения

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода» в 2019–2022 годах введено в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения. Показатель «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой» увеличился с 87,6% в 2019 году до 88,9% в 2022 году.





В 2023 году были продолжены мероприятия по строительству (реконструкции) 10 объектов питьевого водоснабжения в Альшеевском, Бирском, Кугарчинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Уфимском, Краснокамском, Иглинском, Чишминском районах и в Уфе. Также заведены два новых объекта в Киргизском и Кушнаренковском районах. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 1 215,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 190,9 млн рублей.





В 2024 году предусмотрено финансирование в размере 792,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 776,4 млн рублей, на продолжение строительства 6 объектов водоснабжения: в муниципальных районах Туймазинский, Чишминский, Кигинский, Кушнаренковский, Бирский районы и городской округ город Уфа Республики Башкортостан.





Строительство данных объектов позволит достичь в 2024 году значения показателей: «Доля населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» равным 90,9% и «Доля городского населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» равным 99,6%.





Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан