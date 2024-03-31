+1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
нацпроект
31 Марта , 14:22

Стерлитамак активно участвует в реализации проекта «Спорт - норма жизни»

Задача проекта - к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70% и тем самым повысить качество жизни.   

Стерлитамак активно участвует в реализации проекта «Спорт - норма жизни»
Стерлитамак активно участвует в реализации проекта «Спорт - норма жизни»
Благодаря популяризации физической культуры и активного образа жизни с каждым годом растет количество граждан, регулярно занимающихся спортом, – сегодня их в городе Стерлитамаке уже более 60%.  Развитие и популяризация массового спорта – одна из важнейших задач проекта «Спорт – норма жизни». Для ее решения проводятся массовые спортивные мероприятия для населения, в которых принимают участие все желающие. Это, например, знаменитая зимняя гонка «Лыжня России» и самый массовый забег в стране – «Кросс Нации». 

Важно отметить рост популярности парков и рекреационных зон среди населения, где самостоятельно занимаются любители физической культуры и спорта вне зависимости от погодных условий и времени года.

Ещё одной задачей проекта «Спорт – норма жизни» является улучшение условий для спортивной подготовки спортивного резерва членов сборных команд. По этому направлению три городские  спортивные школы (спортивная школа Олимпийского резерва, спортивная школа по спортивной борьбе и спортивная школа №3) получают в своё распоряжение спортивные инвентарь, оборудование и экипировку, соответствующие стремительно изменяющимся требованиям спорта. 

С момента реализации проекта «Спорт – норма жизни» городские спортивные школы получили поддержку на развитие таких видов спорта, как спортивная борьба, легкая атлетика, легкая атлетика (спорт глухих), легкая атлетика (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), бокс, дзюдо, дзюдо (спорт слепых, спорт глухих), велоспорт, гандбол, хоккей с шайбой.  

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru