Стерлитамак активно участвует в реализации проекта «Спорт - норма жизни»

Благодаря популяризации физической культуры и активного образа жизни с каждым годом растет количество граждан, регулярно занимающихся спортом, – сегодня их в городе Стерлитамаке уже более 60%. Развитие и популяризация массового спорта – одна из важнейших задач проекта «Спорт – норма жизни». Для ее решения проводятся массовые спортивные мероприятия для населения, в которых принимают участие все желающие. Это, например, знаменитая зимняя гонка «Лыжня России» и самый массовый забег в стране – «Кросс Нации».



Важно отметить рост популярности парков и рекреационных зон среди населения, где самостоятельно занимаются любители физической культуры и спорта вне зависимости от погодных условий и времени года.





Ещё одной задачей проекта «Спорт – норма жизни» является улучшение условий для спортивной подготовки спортивного резерва членов сборных команд. По этому направлению три городские спортивные школы (спортивная школа Олимпийского резерва, спортивная школа по спортивной борьбе и спортивная школа №3) получают в своё распоряжение спортивные инвентарь, оборудование и экипировку, соответствующие стремительно изменяющимся требованиям спорта.





С момента реализации проекта «Спорт – норма жизни» городские спортивные школы получили поддержку на развитие таких видов спорта, как спортивная борьба, легкая атлетика, легкая атлетика (спорт глухих), легкая атлетика (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), бокс, дзюдо, дзюдо (спорт слепых, спорт глухих), велоспорт, гандбол, хоккей с шайбой.





Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ