В Башкирии ведётся строительство систем водоснабжения в шести населённых пунктах

В 2023 году были продолжены мероприятия по строительству (реконструкции) 10 объектов питьевого водоснабжения в Альшеевском, Бирском, Кугарчинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Уфимском, Краснокамском, Иглинском, Чишминском районах и в Уфе. Также заведены два новых объекта в Кигинском и Кушнаренковском районах. На эти цели было предусмотрено финансирование в размере 1 215,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 190,9 млн рублей. Благодаря реализации программы удалось увеличить долю населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 89,7%.





Показатели федерального проекта «Чистая вода» в 2023 году в Башкортостане достигнуты. В текущем году ведётся строительство систем водоснабжения в шести населённых пунктах: городах Бирск, Туймазы, посёлке Цветы Башкирии Уфы, сёлах Чишмы, Киги и Кушнаренково. Задача – ввести объекты в эксплуатацию в декабре 2024 года, как итог, обеспечить ещё около 51 тысяч населения республики качественной питьевой водой. На данные работы предусмотрено финансирование в размере 792,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 776,4 млн рублей.





Строительство данных объектов позволит достичь в 2024 году значения показателей: «Доля населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» равным 90,9% и «Доля городского населения Республики Башкортостан, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» равным 99,6%.

Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан