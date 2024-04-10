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нацпроект
10 Апреля , 09:00

В Башкирии за выбор объектов благоустройства проголосовало более 680 тысяч жителей

15 марта стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2025 году.

В Башкирии за выбор объектов благоустройства проголосовало более 680 тысяч жителей
В Башкирии за выбор объектов благоустройства проголосовало более 680 тысяч жителей
Более 680 тысяч человек в Башкортостане уже приняли участие во голосовании за объекты благоустройства. Жители республики на данный момент являются одними из наиболее активных в стране по вовлечённости в процесс выбора общественных территорий.

Так, среди районов Башкортостана лидируют на сегодняшний день Кугарчинский, Янаульский, Салаватский, Дюртюлинский и Краснокамский. Напомним, что в текущем году на выбор предложено 216 проектов благоустройства парков, скверов, прогулочных зон и общественных пространств в 63 муниципальных образованиях, а выбрать необходимо 120 из них.

Голосование продлится до 30 апреля, поучаствовать может любой житель Башкортостана, достигший 14-летнего возраста. Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги.Решаем вместе» на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. 
 
Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
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Теги:"нацпроекты"
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