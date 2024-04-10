В Башкирии за выбор объектов благоустройства проголосовало более 680 тысяч жителей

Более 680 тысяч человек в Башкортостане уже приняли участие во голосовании за объекты благоустройства. Жители республики на данный момент являются одними из наиболее активных в стране по вовлечённости в процесс выбора общественных территорий.





Так, среди районов Башкортостана лидируют на сегодняшний день Кугарчинский, Янаульский, Салаватский, Дюртюлинский и Краснокамский. Напомним, что в текущем году на выбор предложено 216 проектов благоустройства парков, скверов, прогулочных зон и общественных пространств в 63 муниципальных образованиях, а выбрать необходимо 120 из них.



