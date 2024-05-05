В Башкирии узнать о здоровом образе жизни теперь можно и в автобусе







Видеоролики демонстрируются на 160 маршрутах общественного транспорта Уфы. Это означает, что важная информация о заботе о здоровье доступна горожанам почти в любой точке города, что создает благоприятные условия для формирования здоровых привычек у населения и для повышения качества жизни.



- Мы уверены, что данная акция повысит уровень осведомленности населения в области здоровьесбережения и вдохновит людей к изменениям в их повседневной жизни в пользу здоровья и благополучия, - рассказала главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алиса Мамаева.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан