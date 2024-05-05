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нацпроект
5 Мая 2024, 15:26

В Башкирии узнать о здоровом образе жизни теперь можно и в автобусе

Поездки на городском автобусе стали полезными для здоровья - в пути пассажиры смогут узнать о правильном питании и о ведении здорового образа жизни из роликов, разработанных с учетом научных данных и рекомендаций специалистов. 

В Башкирии узнать о здоровом образе жизни теперь можно и в автобусеВ Башкирии узнать о здоровом образе жизни теперь можно и в автобусе
В Башкирии узнать о здоровом образе жизни теперь можно и в автобусе


Видеоролики демонстрируются на 160 маршрутах общественного транспорта Уфы. Это означает, что важная информация о заботе о здоровье доступна горожанам почти в любой точке города, что создает благоприятные условия для формирования здоровых привычек у населения и для повышения качества жизни.

- Мы уверены, что данная акция повысит уровень осведомленности населения в области здоровьесбережения и вдохновит людей к изменениям в их повседневной жизни в пользу здоровья и благополучия, - рассказала главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алиса Мамаева.
 
Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
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Теги:"нацпроекты"
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