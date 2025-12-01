-11 °С
1 Декабря , 13:27

В Башкирии наградят победителей конкурса «Предприниматель года – 2025»

3 декабря 2025 года в рамках Международной недели бизнеса в Уфе состоится торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Предприниматель года — 2025».

Конкурс организован в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В нем участвуют индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в Республике Башкортостан и осуществляющие свою деятельность не менее двух лет.

В этом году в конкурсе будут определены победители в 18 номинациях, включая две новые: «Лучший предприниматель года среди ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей» и «Лучший предприниматель года в сфере креативных индустрий».

Место проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2, Конгресс-холл «Торатау». Начало в 18:00.

— Основная цель конкурса «Предприниматель года» — отметить лучшие практики успешного ведения бизнеса и вдохновлять начинающих предпринимателей двигаться вперёд. Это уникальная возможность оказаться среди тех, кого признают лидером отрасли, услышать похвалу коллег и почувствовать гордость за свою компанию. Ведь каждый победитель — пример для подражания, доказывающий, что упорство, смелые идеи и вера в себя способны привести к большим победам и успеху, — отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
 
XVIII Международная неделя бизнеса пройдет в Уфе с 3 по 5 декабря. Основными темами форума станут экономика, экспорт, инновации и инвестиции. Деловая программа мероприятия посвящается вопросам расширения партнерства в таких областях, как экономика, экспорт, инновации и инвестиции. В мероприятии примут участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители деловых кругов, официальные и бизнес-делегации из России и зарубежья. Участники и гости обсудят текущие условия и перспективы развития бизнес-среды в формате пленарных заседаний, круглых столов, отраслевых секций, а также биржи контактов b2b. Организатор: Правительство Республики Башкортостан.
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
