Башкирия вошла в топ-10 регионов-лидеров по развитию научно-популярного туризма

Согласно данным Российского союза туриндустрии за 2024 год, в 22 субъектах РФ реализуется более 70 научно-популярных маршрутов, которые посетили свыше 2 млн человек. В топ-10 регионов-лидеров по развитию этого направления вошла и Республика Башкортостан.

В Башкортостане стартовой точкой научно-популярных маршрутов является Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ.

— У нас в республике действует девять маршрутов. Их особенность в том, что они созданы и реализуются Евразийским НОЦ, включают посещение нескольких организаций и университетов за одну экскурсию. Все они разбиты по направлениям науки: медицинские, химического профиля, физического, IT, гуманитарные. Таким образом, студент, школьник или любой желающий может за одну экскурсию ознакомиться с ключевыми точками, связанными с целым направлением, — отметила директор АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан» Наталия Латыпова.

АНО «Национальные приоритеты» опубликовали доклад «Промышленный и научно-популярный туризм как стратегический инструмент развития страны: вызовы и решения». В документе эти направления рассматриваются как важный ресурс для достижения Россией технологического лидерства и укрепления суверенитета в ключевых отраслях.

Эксперты анализируют текущее состояние и перспективы данного сектора, выделяют ключевые барьеры его популяризации и предлагают конкретные пути их преодоления. Отмечается, что в последние годы в России наблюдается устойчивый рост научно-популярного туризма, основная аудитория которого — школьники, студенты и молодежь. Для них такие программы выполняют образовательную и профориентационную функции.

Авторы доклада подчеркивают, что подобные туры на предприятия и в лаборатории выполняют масштабную просветительскую миссию: делают науку и технологии ближе и популярнее, повышают престиж технических и рабочих профессий, вызывают у участников гордость за отечественные разработки и в конечном итоге укрепляют образ России как современного технологического лидера.
 
