Служба занятости Башкирии и УФСИН России по республике заключили соглашение о сотрудничестве

Для успешной интеграции в обычную жизнь осужденных, готовящихся к освобождению, планируется организация в рамках действующего законодательства мотивационных и профориентационных бесед в исправительных учреждениях, профессиональной диагностики для выбора сферы деятельности, дальнейшего профессионального обучения и трудоустройства, предоставление возможности знакомиться с ситуацией на рынке труда.





– Проактивное взаимодействие с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, мы ведем с 2022 года. Соглашение нацелено на повышение эффективности работы по содействию занятости бывших заключенных. Специалисты службы занятости на основе анкет заранее начинают подбирать работодателей, готовых взять на работу эту категорию соискателей. А как только мы получаем информацию о прибытии человека на место фактического проживания, специалисты приглашают его в кадровые центры и знакомят с предложениями о работе. Терминалы с прямым доступом к порталу «Работа России» появятся в общедоступных местах исправительных учреждений уже в следующем году, – рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.



В 2023 году в центры занятости республики обратились 297 человек, освобожденных из мест лишения свободы. Из них 177 (60%) нашли работу при содействии службы занятости и были трудоустроены. Наиболее популярные профессии, на которые устраиваются бывшие заключенные при поддержке центров занятости – подсобный рабочий, разнорабочий, грузчик, рабочий по благоустройству, дворник и дорожный рабочий. Есть среди трудоустроенных и квалифицированные работники – это швеи, монтажники, операторы, диспетчеры, водители, слесари, сварщики и делопроизводители. Люди, освобожденные из мест лишения свободы, устраиваются как на полный рабочий день, так и участвуют в программах по временному трудоустройству. Есть среди них и те, кто после освобождения открывает свое дело и начинает заниматься разведением сельскохозяйственной птицы, столярными и плотничными работами, растениеводством, животноводством, технической помощью на дорогах и другим бизнесом.





– Совместно с УФСИН по Республике Башкортостан специалисты службы занятости регулярно проводят встречи с осужденными в рамках «Школы освобождающихся». В прошлом году мы провели 15 таких мероприятий с охватом более 500 человек. В соответствии с законодательством о занятости населения лица, освобожденные из мест лишения свободы относятся к гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. Наша цель – помочь людям вернуться к нормальной жизни, и трудовая интеграция в общество здесь немаловажный фактор, – говорит директор Республиканского центра занятости населения Ридан Ахьямов.