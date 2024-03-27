Благодаря современному обрудованию в Стерлитамакской больнице было успешно проведено более 100 операций

За время работы оборудования было проведено 176 оперативных вмешательств и 574 обследования. Принцип работы ангиографа заключается в том, что аппарат при помощи рентгеновского излучения слабой мощности помогает визуализировать строение артерий, в которые вводится специальное рентгеноконтрастное вещество. Аппарат помогает оказать пациентам экстренную помощь, тем самым снизив уровень смертности и инвалидизации при инфарктах миокарда.





- Ангиограф позволяет не только своевременно диагностировать экстренные сердечно-сосудистые патологии, но провести оперативное вмешательство при остром инфаркте миокарда и инсультах, что дает пациентам в дальнейшем улучшение качества жизни и работоспособность. При помощи оборудования проводим ангиопластику, стентирование артерий, тромбоэкстракцию, эмболизацию сосудов и другие сложные операции, востребованные у населения, - отметил главный врач больницы Ильшат Яппаров.



Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан