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Нацпроекты
27 Марта , 13:04

Благодаря современному обрудованию в Стерлитамакской больнице было успешно проведено более 100 операций

В Региональный сосудистый центр Стерлитамака в конце прошлого года в рамках реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» была поставлена современная ангиографическая установка. 

Благодаря современному обрудованию в Стерлитамакской больнице было успешно проведено более 100 операций
Благодаря современному обрудованию в Стерлитамакской больнице было успешно проведено более 100 операций
За время работы оборудования было проведено 176 оперативных вмешательств и 574 обследования. Принцип работы ангиографа заключается в том, что аппарат при помощи рентгеновского излучения слабой мощности помогает визуализировать строение артерий, в которые вводится специальное рентгеноконтрастное вещество. Аппарат помогает оказать пациентам экстренную помощь, тем самым снизив уровень смертности и инвалидизации при инфарктах миокарда.

- Ангиограф позволяет не только своевременно диагностировать экстренные сердечно-сосудистые патологии, но провести оперативное вмешательство при остром инфаркте миокарда и инсультах, что дает пациентам в дальнейшем улучшение качества жизни и работоспособность. При помощи оборудования проводим ангиопластику, стентирование артерий, тромбоэкстракцию, эмболизацию сосудов и другие сложные операции, востребованные у населения, - отметил главный врач больницы Ильшат Яппаров. 

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
 
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Теги:"нацпроекты"
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