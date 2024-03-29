Башкирия отправила в Китай 72 железнодорожных контейнера с продовольственным горохом



В соответствии с требованиями главного таможенного управления КНР, из каждого железнодорожного контейнера сотрудником Россельхознадзора были взяты пробы для проведения фитосанитарной экспертизы. Образцы продовольственного гороха прошли все необходимые лабораторные исследования, сообщили в ведомстве.





Добавим, месяцем ранее более 1800 тонн продовольственного гороха экспортировал в Китай сельхозтоваропроизводитель Абзелиловского района Башкортостана.



- Предприятия АПК имеют большой экспортный потенциал. И появление новых внешних рынков стимулирует производителей к наращиванию экспорта. Несмотря на санкции и сложности с проведением международных расчетов, Башкортостан экспортирует продукцию АПК в 44 страны мира. Ключевыми странами-импортерами в прошлом году стали Иран, Латвия, Казахстан, также Башкортостан активно сотрудничает с Китаем, Турцией, - отмечает заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.



По итогам 2023 года общий объем экспортируемой продукции АПК вырос в 1,8 раза и составил порядка 740 тыс. тонн.



Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан

Фото: Олег Яровиков