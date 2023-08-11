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11 Августа , 12:15

157,9 тысяч жителей Башкортостана являются самозанятыми

Число самозанятых, зарегистрированных в Республике Башкортостан, по сравнению с июлем прошлого года выросло на 52,3% и достигло 157,9 тысяч человек. 

157,9 тысяч жителей Башкортостана являются самозанятыми
157,9 тысяч жителей Башкортостана являются самозанятыми
Таких результатов удалось достичь в том числе за счет поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

- Институт самозанятых в Республике Башкортостан активно развивается. Ежемесячный прирост составляет более 4,6 тысяч человек, что на 21,1% выше показателя прошлого года. Наиболее популярными видами их деятельности стали строительство, торговля продукцией собственного производства, перевозка пассажиров, парикмахерские и косметологические услуги, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Напомним, что данная категория предпринимателей освобождается от обязанности представлять отчетность, применять контрольно-кассовую технику, регистрироваться в качестве ИП и уплачивать страховые взносы. Также для них предусмотрены сниженные налоговые ставки: 4% при работе с физлицами, 6% — с ИП и юрлицами.

Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход могут бесплатно получить от государства финансовую, имущественную, информационную, образовательную и консультационную поддержку. К примеру, в первом полугодии 2023 года АНО «Башкирская микрокредитная компания» предоставила самозанятым гражданам льготные микрозаймы на сумму 6,562 млн рублей. Ставки составляют от 4% до 7,5%. Займы выдаются на сумму от 100 до 500 тысяч рублей сроком до трех лет.

Информацию по всем мерам поддержки для самозанятых можно получить на сайте Центра «Мой бизнес» РБ  и по телефону «горячей линии»: +7(347) 224-99-99.
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Теги:"нацпроекты"
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