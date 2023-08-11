157,9 тысяч жителей Башкортостана являются самозанятыми

Таких результатов удалось достичь в том числе за счет поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.





- Институт самозанятых в Республике Башкортостан активно развивается. Ежемесячный прирост составляет более 4,6 тысяч человек, что на 21,1% выше показателя прошлого года. Наиболее популярными видами их деятельности стали строительство, торговля продукцией собственного производства, перевозка пассажиров, парикмахерские и косметологические услуги, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.





Напомним, что данная категория предпринимателей освобождается от обязанности представлять отчетность, применять контрольно-кассовую технику, регистрироваться в качестве ИП и уплачивать страховые взносы. Также для них предусмотрены сниженные налоговые ставки: 4% при работе с физлицами, 6% — с ИП и юрлицами.





Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход могут бесплатно получить от государства финансовую, имущественную, информационную, образовательную и консультационную поддержку. К примеру, в первом полугодии 2023 года АНО «Башкирская микрокредитная компания» предоставила самозанятым гражданам льготные микрозаймы на сумму 6,562 млн рублей. Ставки составляют от 4% до 7,5%. Займы выдаются на сумму от 100 до 500 тысяч рублей сроком до трех лет.



