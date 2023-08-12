+30 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
12 Августа , 06:00

В библиотеку Стерлитамакского района поступили новые книги

В Наумовскую модельную сельскую библиотеку Стерлитамакского района Республики Башкортостан, созданную в рамках национального проекта «Культура», продолжает поступать новая, классическая и современная литература.  

В библиотеку Стерлитамакского района поступили новые книги
В библиотеку Стерлитамакского района поступили новые книги
По словам библиотекарей фонд пополнился почти на 900 книг самой разнообразной литературой на любой вкус. 
 
- Это и чудесные стихи, и волшебные сказки, и невероятные приключения, и захватывающие романы. А для поклонников нон-фикшена множество изданий по психологии, здоровому образу жизни, искусству, журналистики, истории и многое другое. В первую очередь, были отслежены новинки литературного мира и рейтинги лучших книг самых востребованных сегодня авторов, лауреатов литературных премий, и, конечно же, были учтены предпочтения наших читателей, - отметила заведующая сектором комплектования и обработки Олеся Иванова.

Напомним, открытие Наумовской модельной сельской библиотеки состоялось 1 декабря 2021 года состоялось. В модернизированной библиотеке созданы комфортные пространства для всех категорий пользователей. Здесь также проводят мастер-классы, творческие вечера и развивающие занятия. В звукозаписывающей студии пользователи пространства нового поколения могут проявить свои творческие способности: спеть и записать собственную песню.
 В выставочной зоне расположены картины Арт-проекта. 
 
Источник: МБУ "Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района"
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика