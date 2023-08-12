В библиотеку Стерлитамакского района поступили новые книги

По словам библиотекарей фонд пополнился почти на 900 книг самой разнообразной литературой на любой вкус.

- Это и чудесные стихи, и волшебные сказки, и невероятные приключения, и захватывающие романы. А для поклонников нон-фикшена множество изданий по психологии, здоровому образу жизни, искусству, журналистики, истории и многое другое. В первую очередь, были отслежены новинки литературного мира и рейтинги лучших книг самых востребованных сегодня авторов, лауреатов литературных премий, и, конечно же, были учтены предпочтения наших читателей, - отметила заведующая сектором комплектования и обработки Олеся Иванова.



Напомним, открытие Наумовской модельной сельской библиотеки состоялось 1 декабря 2021 года состоялось. В модернизированной библиотеке созданы комфортные пространства для всех категорий пользователей. Здесь также проводят мастер-классы, творческие вечера и развивающие занятия. В звукозаписывающей студии пользователи пространства нового поколения могут проявить свои творческие способности: спеть и записать собственную песню.

В выставочной зоне расположены картины Арт-проекта.

Источник: МБУ "Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района"