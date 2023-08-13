В Башкирии прошло первое заседание Молодежного совета при Минэкологии РБ

Напомним, что ранее в Минэкологии РБ прошел конкурс по формированию состава Молодежного совета, для участия в котором откликнулась активная молодежь республики. 17 кандидатов из разных городов Башкортостана прошли конкурсный отбор и презентовали экспертам в природоохранной сфере свои достижения и знания. Так, по результатам успешного прохождения конкурса при Минэкологии РБ сформирован состав Молодежного совета.

Как отметил замминистра, молодежный совет будет заниматься вопросами, направленные на создание благоприятной окружающей среды и повышения уровня экологической безопасности. Речь идет о помощо в привлечении молодежи к практическим мероприятиям, таким как субботники, сбор макулатуры и батареек, высадка деревьев, а также участие молодежи в региональных и всероссийских экологических форумах, конкурсах, конференциях и акциях.

На заседании определили руководящий состав молодежного совета. По результатам голосования председателем избран Рустем Сайфутдинов. Его заместителем и секретарем выбраны Рамиль Сафин и Влада Сайфуллина.

- Пожелаем ребятам удачи и ждем от них только успешных результатов в правом деле - сохранении окружающей среды, а со своей стороны министерство будет всячески поддерживать их предложения и инициативы, - сказал Данил Шарафутдинов.

Отметим, что мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Экология», инициированного майским указом Владимира Путина.

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.