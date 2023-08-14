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14 Августа , 14:50

В Башкортостане продолжается ремонт трассы Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Подрядные организации ведут работы на двухкилометровом участке. 

В Башкортостане продолжается ремонт трассы Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
В Башкортостане продолжается ремонт трассы Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Здесь планируется провести фрезерование, устройство выравнивающего слоя и покрытия, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.

- Автодорога обеспечивает транспортные и хозяйственные связи трех муниципальных районов республики, имеет важное стратегическое значение.  Ежедневно здесь курсируют более ста автомобилей и десятки автобусов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.

Все работы планируется завершить в октябре 2023 года.
 
Справочно:

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.
 
Источник: Минтранс РБ
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Теги:"нацпроекты"
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