В Башкирии проводится опрос работодателей для прогнозирования кадровой потребности на региональном рынке труда

На 1 августа текущего года в республиканском банке вакансий 70% свободных рабочих мест приходится на рабочие профессии. Для нивелирования данной ситуации Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан ежегодно разрабатывается прогноз потребности в кадрах на среднесрочный (на 5 лет) и долгосрочный (на 10 лет) периоды. Занятость населения, напомним, является одним из ключевых направлений при реализации стратегии содействия росту доходов и сокращению бедности населения в рамках нацпроекта «Демография»





– В 2022 году данный опрос прошли 5127 работодателей республики (со среднесписочной численностью работников в 411,6 тыс. человек), что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, – отмечает первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников. – Несмотря на это охват работодателей оказался слишком мал, так как доля опрошенных составила лишь 7,3% от общего числа организаций, зарегистрированных на территории республики (а их порядка 70 тыс. организаций). В целях получения более точного объективного прогноза кадровых потребностей экономики, с учетом всех условий – и возраста, и требований к уровню образования, и профессиональной квалификации – нашей задачей является охватить опросом как можно большее количество работодателей, что позволит оптимизировать контрольные цифры приема и государственное задание на подготовку кадров, – призывает работодателей региона к активному участию в прохождении опроса первый замминистра семьи и труда Республики Башкортостана Юрий Мельников.





Прогноз потребности в кадрах на среднесрочный и долгосрочный периоды формируется в разрезе уровней образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки с учетом инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики, прогноза баланса трудовых ресурсов и макроэкономических показателей «Экономика», «Демография», «Рынок труда», «Образование». Кроме того, учитываются реальные потребности в кадрах в приоритетных отраслях экономики, для чего в республике проводится опрос работодателей.









Опрос работодателей осуществляется посредством заполнения онлайн-анкеты на специально созданном совместно с Министерством цифрового развития государственного управления Республики Башкортостана портале

Просим работодателей всех организационно-правовых форм собственности, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан, пройти опрос до 15 сентября 2023 года.





Для входа в систему на электронную почту предприятия/организации будет направлено письмо с инструкцией, временными логином и паролем. Заполняемые данные будут гарантированно обезличены и использованы для формирования прогноза и корректировки программ обучения.









Если при заполнении анкеты останутся вопросы, их можно задать в телеграмм-чате

Справочно:

Прогноз разрабатывается ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 июля 2014 года № 323 «О порядке разработки прогноза потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах в Республике Башкортостан».