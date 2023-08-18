Башкортостан вошел в число регионов с лучшими практиками по мерам поддержки медицинских работников

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одна из основных задач национального проекта «Здравоохранение». Помимо федеральных мер, в регионах разрабатываются собственные меры поддержки. В этом году подписано постановление Правительства Башкортостана, согласно которому врачи малых медицинских учреждений (с численностью прикрепленного населения менее 25 тысяч человек) могут получить три миллиона рублей. На выплату могут рассчитывать терапевты, педиатры и врачи общей практики. Это специалисты, прибывшие из других регионов либо выпускники медицинских вузов, трудоустроенные в учреждениях здравоохранения республики не ранее 2021 года. Еще одним важным условием участия является отсутствие у врача неисполненных целевых обязательств по обучению. Компенсационные выплаты в 3 миллиона рублей они смогут получить частями по 1 миллиону рублей в первые три года работы. При этом врач берет на себя обязательство работать непрерывно не менее 5 лет по трудовому договору.

Еще пример лучших практик - обеспечение жильем медицинских работников в Дуванском районе. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в РБ» запущен пилотный проект по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения медицинским работникам.

Строительство осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также средств работодателя.



- Кадровый вопрос – один из приоритетных для нашей отрасли. Важным фактором закрепления медицинских работников и особенно молодых специалистов в медицинских организациях Республики Башкортостан является обеспечение жильем. В прошлом году мы обеспечили жилыми помещениями 186 врачей, 43 сотрудников со средним образованием. Нашим специалистам также предоставляются льготы по ипотеке, места в дошкольных учреждениях для детей, компенсируются расходы по оплате аренды, они обеспечиваются земельными участками и многое другое, - отметил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.