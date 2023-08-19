Начинающие предприниматели Башкортостана активно используют сервисы Цифровой платформы МСП.РФ

Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».





– На Цифровой платформе МСП.РФ в режиме единого окна доступен широкий выбор сервисов по вопросам, связанным с регистрацией бизнеса и его дальнейшим ведением. Многие сталкиваются с неверным определением налогового режима. Поэтому среди начинающих предпринимателей региона сейчас наиболее востребован сервис «Выбор налогового режима», которым успели воспользоваться 275 раз, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.





Сервисы для начинающих предпринимателей доступны с момента запуска Цифровой платформы МСП.РФ в феврале 2022 года. Они позволяют пользователям оперативно получать информацию по вопросам открытия и развития бизнеса. К примеру, сервис «Выбор организационно-правовой формы» после прохождения теста предоставляет пользователю памятку по предложенной форме. В ней описываются разрешенные виды деятельности, возможности привлечения наемных сотрудников, требования к сдаче отчетности и другие параметры.



Справочно: Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. В настоящее время на МСП.РФ доступно более 22 сервисов и свыше 4500 государственных, в первую очередь региональных мер поддержки бизнеса.