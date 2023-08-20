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20 Августа , 11:00

В Башкортостане месячник по обеспечению пожарной безопасности в лесах выявил более 230 нарушений

Инспекторами межрайонных территориальных отделов федерального государственного лесного и пожарного надзора Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан  совместно с работниками лесничеств проведен месячник по обеспечению санитарной и пожарной безопасности в лесах.

В Башкортостане месячник по обеспечению пожарной безопасности в лесах выявил более 230 нарушений
В Башкортостане месячник по обеспечению пожарной безопасности в лесах выявил более 230 нарушений

Мероприятия были организованы для улучшения санитарного состояния лесов и снижения пожарной опасности в них. Данная работа проводится, в том числе, в целях реализации регионального проекта "Сохранение лесов" (национальный проект "Экология").

Было обследовано 823 лесосеки общей площадью 1155 га, в том числе на арендованных участках 100 лесосек общей площадью 535 га. Выявлено 231 нарушение, в том числе, 24 нарушения правил пожарной безопасности и 44 правил санитарной безопасности в лесах.

По результатам обработки материалов обследования в адрес виновных лесопользователей направлено 222 претензии с требованием произвести очистку лесосек, предъявлено 254 неустойки, предусмотренные договорами за невыполнение или несвоевременную очистку лесосек от порубочных остатков на общую сумму 3,4 млн. руб.

В рамках федерального государственного лесного контроля (надзора) с учетом ограничений на проведение контрольных (надзорных) мероприятий и возбуждение дел об административных правонарушениях виновным лицам объявлено 106 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Автор:Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан
Теги:"нацпроекты"
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