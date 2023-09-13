Стерлитамак посетили члены Совета Международного объединения профсоюзов работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Руководители и молодые активисты транспортных профсоюзов стран СНГ – Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – посетили Стерлитамакское дорожно-ремонтное строительное управление – филиал «Башкиравтодор», Стерлитамакское пассажирское автотранспортное предприятие – филиал «Башавтотранс» и муниципальное унитарное предприятие «Стерлитамакское троллейбусное управление», познакомились с производственно-технической базой предприятий, пообщались с трудовыми коллективами и профсоюзным активом.

В Стерлитамакском троллейбусном управлении делегацию встретили исполняющий обязанности директора Андрей Паничев и председатель профсоюзной организации Борис Теплов. Они представили гостям музей, рассказывающий об истории становления городского электротранспорта, его развитии и достижениях. Коллеги из стран СНГ побывали в цехах, где ремонтируют троллейбусы, в диспетчерской СТУ.

Фото Сергея Крамскова