Молодые люди из Башкортостана могут подать заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи – 2024

Первую заявку подала студентка РУДН Дарья Семенова, которая в январе 2023 года предложила Президенту России провести Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».



Для приема предложений в программу от жителей России и других стран дирекция ВФМ-2024 запустила двуязычный чат-бот «Программный директор ВФМ» https://t.me/program_director_bot на русском и английском языках. Благодаря ему любой человек может предложить свои задумки в программу фестиваля и стать соавтором.



– Такие события для нас очень важны. Это возможность познакомить с нашей республикой как можно большее количество людей, получить новый опыт взаимодействия с нашей молодежью и задать новые тренды и смыслы, – отметила председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Яна Гайдук.



Фестиваль пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта, а его региональная программа – с 10 по 17 марта 2024 года в 26 городах России.

В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. молодых лидеров, в его организации и проведении задействуют 5 тысяч волонтёров из всех регионов России.