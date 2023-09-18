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18 Сентября , 15:31

Молодые люди из Башкортостана могут подать заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи – 2024

Зарегистрироваться на участие можно до 1 декабря на официальном сайте ВФМ-2024 https://fest2024.com/. 

Молодые люди из Башкортостана могут подать заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи – 2024
Молодые люди из Башкортостана могут подать заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи – 2024

Первую заявку подала студентка РУДН Дарья Семенова, которая в январе 2023 года предложила Президенту России провести Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».

Для приема предложений в программу от жителей России и других стран дирекция ВФМ-2024 запустила двуязычный чат-бот «Программный директор ВФМ» https://t.me/program_director_bot на русском и английском языках. Благодаря ему любой человек может предложить свои задумки в программу фестиваля и стать соавтором. 

– Такие события для нас очень важны. Это возможность познакомить с нашей республикой как можно большее количество людей, получить новый опыт взаимодействия с нашей молодежью и задать новые тренды и смыслы, – отметила председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Яна Гайдук.

Фестиваль пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта, а его региональная программа – с 10 по 17 марта 2024 года в 26 городах России.
В ВФМ-2024 примут участие 20 тыс. молодых лидеров, в его организации и проведении задействуют 5 тысяч волонтёров из всех регионов России.

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Теги:"нацпроекты"
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