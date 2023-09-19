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19 Сентября , 15:02

Библиотека Стерлитамакского района стала победителем Всероссийского конкурса среди креативных пространств

Наумовская модельная библиотека Стерлитамакского района Башкортостана, созданная в рамках национального проекта "Культура", стала победителем Всероссийского конкурса среди креативных пространств на сельских территориях.

Библиотека Стерлитамакского района стала победителем Всероссийского конкурса среди креативных пространств
Библиотека Стерлитамакского района стала победителем Всероссийского конкурса среди креативных пространств
Его провел Российский союз сельской молодежи в рамках трека «Творчество на селе» федеральной программы «Кадры для села». 

Участниками проекта стало более 300 площадок. Среди них дома и дворцы культуры, модельные библиотеки, центры творческого развития молодёжи, коворкинги, музыкальные и танцевальные студии. В число лучших вошла ведущий библиотекарь Наумовской модельной библиотеки Екатерина Прокопьева. 

Глава сельского поселения Наумовский сельсовет Денис Чиликин поздравил сотрудников библиотеки с победой и передал автору проекта от Российского союза молодежи творческий набор с принадлежностями на сумму более 70 тысяч рублей.

«Большое спасибо организаторам конкурса, Союзу молодежи, Росмолодежи за достойную оценку нашей библиотеки. Теперь у нас есть своя гитара, мольберты, краски и много разнообразных настольных игр. Это отличная материальная поддержка для «творчества на селе». Приглашаю всех в библиотеку, у нас можно не только читать, но и всесторонне культурно развиваться!», - выступила с ответным словом ведущий библиотекарь Наумовской библиотеки Екатерина Прокопьева.
 
Источник: МБУ "Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района".
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Теги:"нацпроекты"
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