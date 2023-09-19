Библиотека Стерлитамакского района стала победителем Всероссийского конкурса среди креативных пространств

Его провел Российский союз сельской молодежи в рамках трека «Творчество на селе» федеральной программы «Кадры для села».



Участниками проекта стало более 300 площадок. Среди них дома и дворцы культуры, модельные библиотеки, центры творческого развития молодёжи, коворкинги, музыкальные и танцевальные студии. В число лучших вошла ведущий библиотекарь Наумовской модельной библиотеки Екатерина Прокопьева.



Глава сельского поселения Наумовский сельсовет Денис Чиликин поздравил сотрудников библиотеки с победой и передал автору проекта от Российского союза молодежи творческий набор с принадлежностями на сумму более 70 тысяч рублей.





«Большое спасибо организаторам конкурса, Союзу молодежи, Росмолодежи за достойную оценку нашей библиотеки. Теперь у нас есть своя гитара, мольберты, краски и много разнообразных настольных игр. Это отличная материальная поддержка для «творчества на селе». Приглашаю всех в библиотеку, у нас можно не только читать, но и всесторонне культурно развиваться!», - выступила с ответным словом ведущий библиотекарь Наумовской библиотеки Екатерина Прокопьева.

Источник: МБУ "Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района".