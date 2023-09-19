За январь-август 2023 года в Башкирии ввели более 2 млн квадратных метров жилья

В августе объем введенного жилья составил 322 тысяч квадратных метров, что на 24% больше, чем в 2022 году.





- В прошлом году в Башкортостане было введено рекордные более 3 млн кв. метров жилья. Наша задача – наращивать объемы по вводу жилых домов и завершить год с показателями не ниже уровня прошлого года, - отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Владислав Сидоркин.





Из общего объема населением введено 1,5 млн квадратных метров жилья (на 12% больше к январю-августу 2022 года).





Строительная отрасль - один из главных драйверов улучшения качества жизни граждан и развития экономики в целом. Главная задача национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию комфортных условий жизни жителей в республике решается через наращивание объемов жилищного строительства и реализацию целого ряда федеральных и региональных жилищных программ.

Фото Сергея Крамскова.