+2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
19 Сентября , 14:56

За январь-август 2023 года в Башкирии ввели более 2 млн квадратных метров жилья

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Республике Башкортостан за восемь месяцев 2023 года ввели 2 млн 83 тысяч квадратных метров жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-август 2023 года в Башкирии ввели более 2 млн квадратных метров жилья
За январь-август 2023 года в Башкирии ввели более 2 млн квадратных метров жилья
В августе объем введенного жилья составил 322 тысяч квадратных метров, что на 24% больше, чем в 2022 году.

- В прошлом году в Башкортостане было введено рекордные более 3 млн кв. метров жилья. Наша задача – наращивать объемы по вводу жилых домов и завершить год с показателями не ниже уровня прошлого года, - отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Владислав Сидоркин.

Из общего объема населением введено 1,5 млн квадратных метров жилья (на 12% больше к январю-августу 2022 года).

Строительная отрасль - один из главных драйверов улучшения качества жизни граждан и развития экономики в целом. Главная задача национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию комфортных условий жизни жителей в республике решается через наращивание объемов жилищного строительства и реализацию целого ряда федеральных и региональных жилищных программ.
 
Фото Сергея Крамскова.
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика