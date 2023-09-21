За 8 месяцев 2023 года малому и среднему бизнесу Республики Башкортостан оказана поддержка на 14 млрд рублей

- Программы льготного кредитования реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оператором выступает Корпорация МСП. Этот инструмент поддержки очень востребован предпринимателями региона, поскольку кредитные средства выдаются под низкие процентные ставки, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов. Например, по совмещенной программе Минэкономразвития РФ «1764» и льготного кредитования «ПСК» оформлены 28 договоров на общую сумму кредитования в размере 2,3 млрд рублей. Основными получателями государственной поддержки стали микропредприятия (43,2%), малые (43,9%) и средние (12,9%) предприятия обрабатывающей отрасли, гостиничного бизнеса и других видов деятельности.

По 93 договорам стимулирования кредитования (ПСК) субъекты малого и среднего предпринимательства получили 3 млрд рублей. Данной мерой поддержкой воспользовались в основном предприятия торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. Средства были направлены на оборотный (30,5%) и инвестиционный цели (69,5%) Также за 8 месяцев текущего года оформлены 417 договоров на общую сумму кредитования в размере 8,5 млрд рублей по льготной программе кредитования «1764». По количеству оформленных договоров и полученного льготного финансирования наша республика занимает 5 место в ПФО.