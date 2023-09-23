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23 Сентября , 19:54

Лесоводы Башкортостана подвели предварительные итоги работы отрасли

На базе Уфимского лесотехнического техника состоялось расширенное выездное заседание министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, приуроченное ко Дню работников леса.

Лесоводы Башкортостана подвели предварительные итоги работы отрасли
Лесоводы Башкортостана подвели предварительные итоги работы отрасли
Главная цель развития лесного хозяйства– обеспечение охраны, воспроизводства, защиты лесов, которые помогает достигать реализация федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта "экология". Средства, которые привлекаются, направлены, в первую очередь, на проведение лесовосстановительных работ и закупку техники. Так, в 2023 году приобретены 49 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники, 119 ед. оборудования на сумму 83,5 млн. рублей. Также за последние пять лет наблюдается положительная динамика по выполнению планов по лесовосстановлению.

– Лесоводы республики ежедневно выполняют сложные задачи: борются с незаконными рубками, проводят лесовосстановительные мероприятия, а главное  –  защищают наши леса от огненной стихии. В этом году была непростая обстановка с пожарами. Вместе вы выстояли и смогли сохранить природное богатство, – отметил заместитель Премьер-министра Правительства республики – министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов. 

Министр лесного хозяйства региона отметил, что целевой показатель проекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% – ежегодно перевыполняется. На территории лесничеств республики для выращивания сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой построены теплицы с проектной мощностью до 5 млн. шт.
 
Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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