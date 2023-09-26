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26 Сентября , 15:07

В Республике Башкортостан состоится Неделя предпринимательства

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 2 по 6 октября в Республике Башкортостан пройдет Неделя предпринимательства.

В Республике Башкортостан состоится Неделя предпринимательства
В Республике Башкортостан состоится Неделя предпринимательства
Организатором мероприятия выступает Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. 
 
– Неделя предпринимательства – одно из знаковых событий года в сфере предпринимательства. Она объединит представителей региональных и федеральных органов власти, бизнеса, общественных объединений, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и станет площадкой для обсуждения лучших российских практик по разработке новых механизмов поддержки начинающих и опытных бизнесменов, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов. 

Мероприятия Недели предпринимательства состоятся в Уфе, Стерлитамаке, Бирске в онлайн- и офлайн-формате.

Предпринимателей, самозанятых и желающих начать свой бизнес мы ждем на следующих площадках г. Уфы: Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» (ул. Мира, д. 14), Sheratonplaza Ufa Congress Hotel (ул. Цюрупы, д. 7), БРО «Опора России» (ул. Р. Зорге, 5) и Конгресс-холл «Торатау» (ул. Заки Валиди, д. 2).
 
Регистрация обязательна и доступна на сайте: http://nedelyarb.ru/ 
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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