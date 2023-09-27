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27 Сентября , 14:41

В Стерлитамаке по национальному проекту ремонтируют второй корпус гимназии №1

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев посетил второй корпус гимназии №1, где сейчас проходить реконструкция по национальному проекту «Образование». 

В Стерлитамаке по национальному проекту ремонтируют второй корпус гимназии №1
В Стерлитамаке по национальному проекту ремонтируют второй корпус гимназии №1
Вместе с главой администрации города Рустемом Газизовым они осмотрели работы, которые уже произведены, обсудили с подрядчиком текущие вопросы.

Напомним, что на территории гимназии уже приступили к благоустройству дворовой территории, готовят основание под игровые и спортивные площадки, монтируют выезд на улицу Ибрагимова. Фасадные работы здесь практически уже завершены, заканчивают монтаж входной группы. Внутри корпусов красят стены в классах, положили напольную плитку, на этажах уже смонтирована система видеонаблюдения. 

Работы во втором корпусе гимназии №1 начались в конце 2021 года. Раньше здесь размещался профилакторий «Берёзка». Уже совсем скоро более 700 учеников с 1 по 5 классов сядут за новые парты в обновлённых классах.  Также здесь будут работать группы продлённого дня и детский сад, физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, многофункциональная спортивная площадка, столовая, библиотечно-информационный центр, актовый зал и многое другое.
Автор:Администрация ГО г. Стерлитамак РБ
Теги:"нацпроекты"
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