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28 Сентября , 15:23

В Башкортостане отремонтировали порядка 41 км дорог, ведущих к туристическим местам, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Башкортостане отремонтировали порядка 41 км дорог, ведущих к туристическим местам, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

В Башкортостане отремонтировали порядка 41 км дорог, ведущих к туристическим местам, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
В Башкортостане отремонтировали порядка 41 км дорог, ведущих к туристическим местам, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Всего в этом году планируется отремонтировать более 70 км трасс в туристическом направлении. Это на 25 км больше, чем в прошлом году. 

- Инзер и Белорецк – главные точки притяжения туристов. На сентябрь 2023 года дорожники отремонтировали более 16,6 км трассы Уфа – Инзер – Белорецк. По этой дороге можно добраться до множества интересных достопримечательностей, таких как Инзерские зубчатки, Айгир, водопад Атыш и другие, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов. – Также отремонтировали 6 км трассы Благовещенск – Павловка, которая ведет к самому большому искусственному водоему в Башкирии – Павловскому водохранилищу. Привели в нормативное состояние более 18 км дороги Уфа – Бирск – Янаул. В данном направлении располагаются живописные места для отдыха населения, святыни, красивейшие объекты культурного наследия и другие достопримечательности. 

В ходе ремонта предусмотрено обновление дорожного покрытия, устройство обочин, нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе осевой из термопластика. Все работы планируется выполнить до конца 2023 года. 

Справочно: Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России для исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.
 
Источник: Минтранс РБ.
Автор:Источник: Минтранс РБ
Теги:"нацпроекты"
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