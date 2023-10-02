Турецкие и башкирские IT-компании договорились о сотрудничестве для освоения зарубежных рынков

TÜYAFED объединяет объединяет промышленные предприятия и университеты Турции, это 22 тысячи компаний и 55 тысяч индивидуальных программистов. Целью визита турецких компаний стало развитие и экспорт турецких IT-продуктов за рубеж. По словам зарубежных партнеров, в настоящее время рынок IT-технологий и услуг постоянно растет, и турецкая сторона заинтересована во взаимодействии с российскими компаниями для того, чтобы совместно занять долю этого рынка.





– За семь месяцев этого года мы фиксируем рост взаимного товарооборота Башкортостана и Турции 81,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт превышает показатели за аналогичный отрезок прошлого года на 76,4%, а импорт увеличился на 134,1%. В Башкортостане готовятся к реализации совместные проекты в сфере сельского хозяйства и машиностроения, мы активно поставляем в Турцию продукцию химической промышленности и продовольственные товары. Теперь же наше сотрудничество расширяется и на сферу ИТ, – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

– У российско-турецкого инновационного сотрудничества, а также кооперации в области ИТ есть серьезный потенциал. Это могут быть и совместные разработки, и инвестиционное сотрудничество, и обмен опытом, поэтому необходимо делать последовательные шаги по выстраиванию взаимодействия между башкирскими и турецкими IT-компаниями», – отметил председатель Ассоциации развития информационных технологий РБ, генеральный директор ГК «Форт Диалог» Кирилл Полетаев.



Для членов турецкой делегации провели экскурсию по IT-Институту Уфимского государственного нефтяного технического университета, где они ознакомились с принципами работы кафедр, образовательными программами, материально-технической базой, компьютерными классами и лабораториями. Заведующие кафедрами рассказали о деятельности подразделений и отметили свою заинтересованность в сотрудничестве с коллегами из Турции в области подготовки студентов. Президент Федерации программистов Турецкой Республики Мустафа Чалыш пояснил, что первостепенной задачей его организации является совершенствование образования, ведь именно оно является основой развития государства.



Представители Турции подчеркнули, что у наших государств единые ценности и интересы, а значит, общий вектор развития. Обе стороны выразили готовность заключить соглашение о сотрудничестве. По итогам визита турецкой делегации стороны договорились о создании механизма коммуникации и сотрудничества между башкирскими и турецкими IT-компаниями. Компании Башкортостана приглашены на «Software and Technology Export Summit», который пройдёт в марте 2024 года в Стамбуле.