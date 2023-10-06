Более 2 млн школьников приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание, которое проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов, проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». За две недели в олимпиаде приняли участие более 2 млн школьников.



«С каждым годом интенсивность движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей. За первые две недели более 2 млн учащихся 1-9 классов приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги». Проверить свои знания можно до 15 октября включительно», ― сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.



При прохождении олимпиады сложнее всего на текущий момент участникам дается задача «Велосипедисты». С ней успешно справились только 18% школьников. Эта задача про разрешенные места для передвижения на велосипеде до и после 14 лет, дорожные знаки, регулирующие движение велосипедистов, спешивание при пересечении проезжей части дороги.



Лучше всего школьники справляются с задачами «Световозвращение» (67%) и «Дворовые игры» (67%). В задаче «Световозвращение» необходимо разместить предметы со световозвращающими элементами на пешеходах так, чтобы они были заметны со всех сторон. А суть задачи «Дворовые игры» в том, что по описанию нужно найти во дворе пешеходов, которые могут оказаться в опасной ситуации и тех, кто уже ведет себя безопасно.



Напомним, олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России. Поучаствовать в онлайн-состязании и проверить собственные знания о мерах безопасности на дорогах можно до 15 октября включительно. Организаторами выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Снижение аварийности ― одна из главных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Добиться ее выполнения можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.

Источник: ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»