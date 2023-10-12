Волонтеры из Республики Башкортостан стали победителями Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой»

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Демография». Участниками стали почти 500 добровольцев-наставников в возрасте от 55 лет, участвующие в волонтерской деятельности.



В рамках форуме были подведены итоги единственного в России конкурса для «серебряных» волонтёров «Молоды Душой».

Конкурс направлен на поддержку волонтёрских центров и социальных проектов, содействующих развитию добровольческого движения лиц старшего возраста и раскрытию их волонтёрского потенциала.



В рамках форума были подведены итоги Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». В этом году было подано 1026 заявок, в том числе 131 заявка на открытие центров серебряного добровольчества – Добро. По результатам конкурса 3 проекта из Башкортостана стали победителями. Проект «Игры-лото о России» - координатор «серебряных» волонтеров Республики Башкортостан Екатерина Савельева; проект «Согреем музыкой детские сердца» - Рима Маннапова и проект «За СВОими» - Лениза Фатхетдинова.



Победители получили гранты на открытие Добро.Центров #МолодыДушой (до 1,5 млн рублей) и на реализацию социальных проектов (до 300 тыс. рублей). Общий грантовый фонд составил 40 млн рублей. Также они будут обеспечены поддержкой организаторов конкурса и возможностями обучения у ведущих экспертов в области «серебряного» волонтерства.

Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.