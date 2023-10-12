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12 Октября , 15:16

Волонтеры из Республики Башкортостан стали победителями Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой»

В Москве состоялся VII Всероссийский форум «серебряных» добровольцев. 

Волонтеры из Республики Башкортостан стали победителями Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой»
Волонтеры из Республики Башкортостан стали победителями Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой»
Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Демография». Участниками стали почти 500 добровольцев-наставников в возрасте от 55 лет, участвующие в волонтерской деятельности.  

В рамках форуме были подведены итоги единственного в России конкурса для «серебряных» волонтёров «Молоды Душой».
Конкурс направлен на поддержку волонтёрских центров и социальных проектов, содействующих развитию добровольческого движения лиц старшего возраста и раскрытию их волонтёрского потенциала. 

В рамках форума были подведены итоги Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». В этом году было подано 1026 заявок, в том числе 131 заявка на открытие центров серебряного добровольчества – Добро. По результатам конкурса 3 проекта из Башкортостана стали победителями. Проект «Игры-лото о России» - координатор «серебряных» волонтеров Республики Башкортостан Екатерина Савельева; проект «Согреем музыкой детские сердца» - Рима Маннапова и проект «За СВОими» - Лениза Фатхетдинова.

Победители получили гранты на открытие Добро.Центров  #МолодыДушой (до 1,5 млн рублей) и на реализацию социальных проектов (до 300 тыс. рублей). Общий грантовый фонд составил 40 млн рублей. Также они будут обеспечены поддержкой организаторов конкурса и возможностями обучения у ведущих экспертов в области «серебряного» волонтерства.  
 
Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.
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Теги:"нацпроекты"
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