За шесть лет Башкортостан увеличил агроэкспорт в 8 раз

В стране действует проект «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции.



В интегральном рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития экспортного потенциала, который составил федеральный центр «Агроэкспорт», Башкортостан в числе лидеров первой группы регионов. Всего ранжирование осуществлялось по 3 группам субъектов, выделенных на основании показателя объема экономики АПК субъекта страны в 2022 году.



Среди российских регионов, самый большой рост с 2017 по 2022 годы показали Крым, Самарская и Калужская области, Башкортостан, Татарстан, Пермский край. Об этом говорилось на сессии, прошедшей в рамках выставки "Золотая осень 2023" в Москве. Руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов подчеркнул, что в последние годы произошел достаточно приличный структурный сдвиг в экспорте. Увеличивается и количество продуктов, которые экспортируются каждым регионом.



- Экспорт играет важнейшую роль в обеспечении устойчивости российских аграрных компаний в регионах. И чем больше стран и продуктов охвачено экспортной деятельностью, тем более прогнозируемым и устойчивым становится экспорт, – отметил руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.