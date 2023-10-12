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12 Октября , 15:18

За шесть лет Башкортостан увеличил агроэкспорт в 8 раз

Республика Башкортостан за шесть лет увеличила агроэкспорт в 8 раз - с 37 млн долларов в 2017 году до 295,9 млн долларов в 2022-ом. 

В стране действует проект «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции. 

В интегральном рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития экспортного потенциала, который составил федеральный центр «Агроэкспорт», Башкортостан в числе лидеров первой группы регионов. Всего ранжирование осуществлялось по 3 группам субъектов, выделенных на основании показателя объема экономики АПК субъекта страны в 2022 году.
 
Среди российских регионов, самый большой рост с 2017 по 2022 годы показали Крым, Самарская и Калужская области,  Башкортостан, Татарстан, Пермский край. Об этом говорилось на сессии, прошедшей в рамках выставки "Золотая осень 2023" в Москве. Руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов подчеркнул, что в последние годы произошел достаточно приличный структурный сдвиг в экспорте. Увеличивается и количество продуктов, которые экспортируются каждым регионом. 

- Экспорт играет важнейшую роль в обеспечении устойчивости российских аграрных компаний в регионах. И чем больше стран и продуктов охвачено экспортной деятельностью, тем более прогнозируемым и устойчивым становится экспорт, – отметил руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.

 

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

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Теги:"нацпроекты"
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