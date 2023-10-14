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14 Октября , 14:49

В Башкортостане участниками проекта «Школьный туризм» стали более 28 тысяч школьников

28,5 тыс. учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ стали участниками программы «Школьный туризм». 

В Башкортостане участниками проекта «Школьный туризм» стали более 28 тысяч школьников
В Башкортостане участниками проекта «Школьный туризм» стали более 28 тысяч школьников
Реализация туров началась в апреле 2023 года. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на организацию туристических поездок выделены 196,2 млн рублей. Объем софинансирования проекта из регионального бюджета составил 78,5 млн рублей.

Благодаря проекту «Школьный туризм», который реализуется в Башкортостане второй год, школьники имеют возможность путешествовать по республике. Для юных туристов разработаны интересные и познавательные маршруты, включающие посещение природных и промышленных объектов, достопримечательностей региона, мастер-классы, спортивные мероприятия. 

Интересные и комфортные путешествия для детей организуют опытные региональные туроператоры.  В коротких поездках, продолжительностью до двух дней принимают участие школьники с 5 по 9 класс. Выбрать маршрут, экскурсии и гостиницы ученики и родители могут сами. Для этого им необходимо обратиться в отдел образования администрации муниципального образования Республики Башкортостан.

- Такие поездки не только помогают школьникам лучше узнать историю и культуру своего родного края, но и являются элементами патриотического воспитания, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов. 

Справочно: Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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