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17 Октября , 11:10

В Башкирии близятся к завершению работы по благоустройству 123 общественных территорий

Особое место в благоустройстве Башкортостана занимает реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». 

В Башкирии близятся к завершению работы по благоустройству 123 общественных территорий
В Башкирии близятся к завершению работы по благоустройству 123 общественных территорий
Работы по обновлению 123 общественных территорий выполняются в 47 сельских населённых пунктах и в 21 городе республики. В числе основных мероприятий – озеленение, освещение, асфальтирование, установка малых архитектурных форм.

Обновление общественных пространств, как правило, придаёт населённым пунктам новый облик. Новые парки, скверы, набережные создают атмосферу комфорта и безопасности, в таких городах людям приятно жить, работать и активно отдыхать.

К примеру, в городе Давлеканово завершили I этап обустройства набережной реки Дёма. 11 октября, в День Республики Башкортостан, состоялось торжественное открытие. Строители установили пешеходные дорожки из дерева, смонтировали наружное освещение и видеонаблюдение. В следующем году здесь продолжат работы финального II этапа.

В городе Бирске уже 3 год подряд реализуется крупный проект по облагораживанию парка Борцов революции, который местные жители называют «Соколок». Название происходит от наименования горы «Сокол», на которой располагается парк. Пространство, площадь которого более 35 тыс. кв. метров, к слову, очень живописно. Ряд строительно-монтажных работ подрядчик уже выполнил за 3 года, но впереди ещё 2 этапа благоустройства. Сдача объекта намечена на 2025 год. 
 
Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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