Врач-травматолог из Башкирии рассказал, чем опасен остеопороз и как защититься от коварной болезни

Данное заболевание является настолько актуальным, что ВОЗ назвала остеопороз четвёртой причиной заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний. В нашей стране каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте 50 лет и старше больны остеопорозом, что составляет 14 миллионов. Борьба с остеопорозом совместно с развитием системы первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение» являются основными резервами увеличения продолжительности жизни.

О том, насколько важно и актуально проведение такой тематической недели и как специалисты борются с этим «молчаливым заболеванием», которое годами может не проявлять себя, «МГ» рассказал врач травматолог-ортопед высшей категории ГКБ №21 и Клиники «Эксперт», руководитель Уфимского городского центра профилактики, диагностики и лечения остеопороза, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с курсом ИДПО БГМУ, член Президиума Российской ассоциации по остеопорозу, Заслуженный врач РБ Радик Нурлыгаянов:

- Остеопороз означает с греческого «остео» – кость, «пороз» - дыры – это распространенное хроническое заболевание, являющееся причиной хрупкости костей и переломов. Нормальная кость – это прочный материал, который не должен ломаться при так называемых низкоэнергетических травмах - падениях с высоты собственного роста.

Прочность нормальной кости составляет 1/10 прочности стали. Если «поскользнулся, упал, закрытый перелом, очнулся гипс», то значит у этого человека грозное заболевание - остеопороз. Причем диагноз можно поставить сразу, клинически, без инструментального и лабораторного исследования. В нашей стране, как и во всем мире, наконец – то приходит понимание важности этой проблемы для государства, общества и отдельных людей. Ведь остеопорозные переломы не только сопровождаются болью и снижением качества жизни, но и могут быть причиной инвалидности и даже смерти. Они приводят к существенным экономическим, материальным затратам для пациента и государства в целом.

Наш собеседник особо отметил, что декада остеопороза в нашей республике активно проводится уже лет семь подряд. Причём мероприятия проводятся на всех уровнях, начиная с детского садика. Радик Нурлыгаянов сам написал детям сказку про остеопороз и её озвучили. Также он написал сценарий для проведения оздоровительного праздника.

- Особую опасность представляют переломы шейки бедра, - продолжил свой рассказ Радик Зуфарович. - Кроме больших расходов на лечение, эти переломы характеризуются высокой летальностью. К сожалению, количество переломов шейки бедра растет из года в год. В России к 2035 году ожидается увеличение числа переломов шейки бедра у мужчин на 36%, женщин – на 43%. В общем количество остеопорозных переломов увеличится с 590 тысяч до 730 тысяч в 2035 году. Причины – увеличение продолжительности жизни, ведь остеопороз – «возрастзависимое» заболевание, наблюдается преимущественно у пожилых людей, ухудшение образа жизни - питание, физическая активность и вредные привычки.

В последние годы остеопороз начал встречаться и проявляться переломами и у людей среднего возраста, даже у детей и подростков. Вообще, причину остеопороза надо искать в более молодом возрасте. Остеопороз – это детское заболевание с проявлениями переломами костей в более старшем возрасте. Развитие кости начинается в детском возрасте, укрепление - в подростковом, и к 25-30 годам достигается максимальный рост кости. Это так заложено генетически. В последующем, примерно с 30 до 40 лет, заметного наращивания костной ткани уже не происходит, процессы разрушения и образования протекают примерно с одинаковой скоростью. После 40 лет восстановительные возможности организма постепенно ослабевают, и костная ткань, которая разрушается, в этом возрасте уже не успевает замещаться новой. Формирование скелета определяется сочетанием генетических факторов, характера питания, механической нагрузки на скелет и наличием определенных хронических заболеваний…

Поддержание положительного кальциевого баланса, особенно в детском возрасте, зависит от адекватного потребления кальция и всасываемости в кишечнике, являющейся витамин D зависимым процессом. Причина дефицита витамина D прежде всего связана с недостаточным пребыванием на солнце. Лишь около 20% витамина D поступает с пищей, а основная часть образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Исследования по определению уровня обеспеченности витамином D и кальцием, проживающих на юге Башкирии, показали, что у 72% городских и 30% сельских школьников младших классов юга Башкирии присутствует дефицит витамина D, недостаточность этого витамина выявлена у 28% городских и 63% сельских детей. Рекомендованное количество кальция в сутки употребляют с пищей лишь 11% обследованных школьников. У 33,5% детей обнаружено в сыворотке крови снижение содержания кальция ниже возрастного уровня. У взрослых ситуация ничуть не лучше. Мы проводили исследование уровня витамина D в городе Уфе и районах республики. Оказалось, что дефицит витамина D у сельских жителей – 98%, у городских – 72%. А это напрямую связано количеством переломов костей, в первую очередь, шейки бедра. По нашим данным, частота переломов шейки бедра в Башкортостане соответствует среднему уровню по России. Считаю, что для того, чтобы выйти на передовые позиции, необходимо организовать в республике службу профилактики повторных переломов.

- А как конкретно борются с остеопорозом в вашей больнице?

- В 2015 году мы наконец добились открытия в Уфе городского центра профилактики, диагностики и лечения остеопороза. Кроме приема пациентов мы ведем и профилактическую работу. Проводим школы остеопороза для пациентов, врачей, выпускаем буклеты. Мы частые гости на башкирском телевидении. Выступаем в прессе по проблеме профилактики остеопороза. Особое внимание уделяем детям. Выпустили 2 методических пособия для учителей начальных классов и школьных медработников для проведения уроков здоровья по профилактике остеопороза. Методическое пособие в соавторстве с доктором педагогических наук, профессором УУНТ Вилей Баймурзиной получила 1 место на VII Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов INIVERSITY TEACHER 2022.

Сам пишу сказки, рассказы детям по профилактике остеопороза. По нашему сценарию проводим оздоровительные веселые праздники по профилактике остеопороза в детских садиках. Про наш опыт работы с детьми по профилактике остеопороза неоднократно писали на сайте и бюллетенях Международного Фонда остеопороза, рекомендовали следовать опыту российских (башкирских) специалистов. Уже в течение многих лет мы участвуем на всероссийском конкурсе детских рисунков, инициированного общественной организацией «Остеорус», посвященного к Международному дню борьбы с остеопорозом. В этом году мы вышли с предложением Министерству образования и науки РБ о проведении данного конкурса в масштабе всей республики и получили поддержку. В настоящее время конкурс подходит к завершению.

- Радик Зуфарович, кто больше подвержен этому опасному заболеванию? Расскажите о факторах риска остеопороза.

- В первую очередь, больше всего подвержены женщины пожилого возраста - связано с гормональным фоном - снижением уровня эстрогенов. Далее, люди, которые уже имели ранее переломы. После первого остеопорозного перелома возрастет вероятность следующего перелома. «Перелом порождает перелом». Начинается каскад переломов. После первого перелома вероятность второго перелома возрастает в 3 раза, после второго перелома риск третьего перелома возрастает в 5 раз, после третьего перелома вероятность последующих переломов возрастает в 8 раз.

Снижение минеральной плотности костной ткани начинается с 45-50 лет, но значительное уменьшение костной массы после 65 лет.

Низкая минеральная плотность кости определяется по денситометрии- аппарат для диагностики остеопороза.

Если у близких родственников был остеопороз или переломы, то вероятность развития остеопороза и переломов увеличивается. Чаще происходят переломы у людей, имеющих массу тела 57 килограммов и менее; у женщин с ранней менопаузой; женщин, которые перенесли операции удаления матки и яичников; а также курящих людей и тех, кто злоупотребляет алкоголем. К факторам риска относится низкое потребление кальция и витамина D; низкая физическая активность; длительная прикованность к постели более 2 месяцев; эндокринные и ревматологические заболевания; органов пищеварения, крови, легких; длительный прием лекарственных препаратов и частые падения.

- Как можно профилактировать развитие остеопороза? И какое обследование надо пройти, чтобы выявить остеопороз?

- Профилактика заключается в проведении мероприятий, направленных на максимальный набор пика костной массы у детей и подростков, предупреждение падений у лиц старшей возрастной группы. Физические нагрузки с нагрузкой - ходьба, особенно, скандинавская; танцы, силовые тренировки - пилатес, тай – чи, плавание, питание, богатое на соли кальция, витамины D, белки – это молочные продукты, овощи, фрукты и зелень.

После 50 лет лицам, имеющим факторы риска необходимо один раз в год пройти денситометрию для определения плотности кости. Если нет такой возможности, то в интернете в свободном доступе имеется калькулятор FRAX для оценки индивидуальной 10 летней вероятности низкотравматических переломов, и собственно, самодиагностики остеопороза https://osteoporosis-russia.ru/frax/

FRAX должны пройти все женщины в постменопузе и мужчины старше 50 лет. Диагноз остеопороза мы можем поставить на основании результата этого алгоритма. А денситометрия нам нужна для контроля лечения. Можно также определить у себя уровень витамина D.

Также много интересного и полезного можно получить на сайте Российской ассоциации по остеопорозу https://osteoporosis-russia.ru/

- Что вы, как врач, порекомендуете людям с предрасположенностью к остеопорозу?

- Не падать! Считать FRAX, пройти денситометрию. Вести здоровый образ жизни!

Источник: Молодёжная газета РБ