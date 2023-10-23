Аграрии Башкортостана впервые отгрузили во Вьетнам 42 тонны перловой крупы

Основная цель проекта - увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса.



На днях из республики на экспорт впервые отправилась партия перловой крупы. 42 тонны перловки отгрузило во Вьетнам одно из предприятий Миякинского района Башкортостана.



Образцы подкарантинной продукции прошли исследования в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», отметили в Управлении Россельхознадзора по Республике Башкортостан. Исследованная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.



Перловая крупа - это обработанные специальным образом зёрна ячменя. Его в текущем году аграрии Башкортостана собрали более 850 тысяч тонн. Это второй показатель по объему среди яровых зерновых культур после пшеницы. Полученный урожай ячменя позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и поставлять зерно в другие регионы и за рубеж. Общий объем экспорта продукции АПК из Башкортостана за 9 месяцев текущего года составил 240 млн долларов. Доля зерновых в структуре экспорта выросла до 13%.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.