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24 Октября , 14:43

Сборная Башкортостана заняла второе место в Спартакиада пенсионеров России

Команда Республики Башкортостан достойно показала себя в VIII Спартакиаде пенсионеров России и стала второй в общекомандном первенстве,  уступив только команде-хозяйке площадки из Санкт-Петербурга.

Сборная Башкортостана заняла второе место в Спартакиада пенсионеров России
Сборная Башкортостана заняла второе место в Спартакиада пенсионеров России
 Сборная республики одержала командное первенство по дартсу, набрав 3714 очков.
Напомним, спартакиада состоялась в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В мероприятии приняли участие 720 «серебряных спортсменов» - победители региональных отборочных соревнований из 77 регионов России, а также команды соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Финляндии.  

Федеральный этап включил в себя состязания по легкой атлетике, комбинированной эстафете, плаванию, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам, дартсу, волейболу. 

Участники Спартакиады уверены в ее важности и необходимости для пенсионеров. Одни участники занимаются физкультурой и спортом всю жизнь, другие приобщились к спортивному образу жизни после выхода на пенсию. Но для многих эта Спартакиада не просто соревнование, но и возможность проявить свою позицию, реализовать себя, взять еще одну высоту.
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Теги:"нацпроекты"
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