Сборная Башкортостана заняла второе место в Спартакиада пенсионеров России

Сборная республики одержала командное первенство по дартсу, набрав 3714 очков.



Напомним, спартакиада состоялась в Санкт-Петербурге в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В мероприятии приняли участие 720 «серебряных спортсменов» - победители региональных отборочных соревнований из 77 регионов России, а также команды соотечественников из Белоруссии, Казахстана, Финляндии.





Федеральный этап включил в себя состязания по легкой атлетике, комбинированной эстафете, плаванию, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам, дартсу, волейболу.





Участники Спартакиады уверены в ее важности и необходимости для пенсионеров. Одни участники занимаются физкультурой и спортом всю жизнь, другие приобщились к спортивному образу жизни после выхода на пенсию. Но для многих эта Спартакиада не просто соревнование, но и возможность проявить свою позицию, реализовать себя, взять еще одну высоту.