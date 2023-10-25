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25 Октября , 14:30

Житель Башкирии на средства гранта оснастил семейную ферму современной техникой

Фермер Урал Исхаков из Чекмагушевского района Башкортостана в 2021 году выиграл грант на развитие семейных ферм в размере 5,5 млн рублей. 

Житель Башкирии на средства гранта оснастил семейную ферму современной техникой
Житель Башкирии на средства гранта оснастил семейную ферму современной техникой

На средства господдержки, выделяемой в рамках госпрограммы «Развитие АПК» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», он приобрел каркасно-тентовый ангар размером 18×44 м, воздушно-решетную машину и трактор. 

Семейная ферма Исхаковых существует с 1993 года. Основал ее отец фермера, Гаяз Нагимович, который занялся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также сахарной свеклы в с. Имянликулево Чекмагушевского района. Позже к работе подключились и сыновья. С тех пор работа на земле стала их общим делом.

– Так как отец был фермером, я даже не мог представить себя в другой профессии. С детства начал осваивать эту сферу. В 14 лет уже начал ездить за рулем трактора. С 2014 года возглавляю хозяйство. Работаем вместе с братом Салаватом. Супруга тоже является членом КФХ. Она ведет бухгалтерский учет, а также готовит кушать для рабочих во время полевых работ. Кстати, благодаря грантовой поддержке дополнительно создали 3 рабочих места,  - рассказывает Урал Исхаков.
 
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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