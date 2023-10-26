По нацпроекту «Культура» в 2024 году в Башкирии появятся еще три библиотеки нового поколения

В числе победителей отбора три библиотеки Башкирии. Это Центр детского чтения «Синяя птица» Централизованной библиотечной системы Белорецкого района имени Нины Зиминой, Кляшевская сельская модельная библиотека-филиал № 15 Чишминской районной межпоселенческой библиотеки, Модельная центральная городская библиотека «Интеллект центр-Диалог» Централизованной библиотечной системы г. Салавата.

На преобразование этих учреждений республика получит из федерального бюджета около 30 миллионов 380 тысяч рублей.