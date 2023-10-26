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26 Октября , 14:43

По нацпроекту «Культура» в 2024 году в Башкирии появятся еще три библиотеки нового поколения

Завершился федеральный конкурсный  отбор субъектов России на создание в 2024 году модельных муниципальных библиотек. 

По нацпроекту «Культура» в 2024 году в Башкирии появятся еще три библиотеки нового поколения
По нацпроекту «Культура» в 2024 году в Башкирии появятся еще три библиотеки нового поколения

В числе победителей отбора три библиотеки Башкирии. Это Центр детского чтения «Синяя птица» Централизованной библиотечной системы Белорецкого района имени Нины Зиминой, Кляшевская сельская модельная библиотека-филиал № 15 Чишминской районной межпоселенческой библиотеки, Модельная центральная городская библиотека «Интеллект центр-Диалог» Централизованной библиотечной системы г. Салавата.

На преобразование этих учреждений  республика получит из федерального бюджета около 30 миллионов 380 тысяч рублей.

Автор:Министерство культуры Республики Башкортостан
Теги:"нацпроекты"
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