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31 Октября , 12:45

Экологи Башкирии присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл»

Сотрудники Министерства экологии РБ подключились к всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в рамках национального проекта «Экология», и сдали на переработку в ООО "БашЭкоВата" порядка 180 кг бумаги. 

Экологи Башкирии присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл»
Экологи Башкирии присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл»

Сегодня одним из основных вопросов экологической повестки является переход к экономике замкнутого цикла. Согласно паспорту одноимённого федерального проекта к 2030 году вовлечение вторичных ресурсов в оборот в сельском хозяйстве должно составить 50%, в строительстве -40%, в промышленности - 34%.

Акция продлится до 15 ноября. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/, указать организацию или самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда и загрузить отчет в личный кабинет.  

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан

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Теги:"нацпроекты"
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