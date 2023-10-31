Экологи Башкирии присоединились к всероссийской экологической акции «БумБатл»

Сегодня одним из основных вопросов экологической повестки является переход к экономике замкнутого цикла. Согласно паспорту одноимённого федерального проекта к 2030 году вовлечение вторичных ресурсов в оборот в сельском хозяйстве должно составить 50%, в строительстве -40%, в промышленности - 34%.

Акция продлится до 15 ноября. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/, указать организацию или самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда и загрузить отчет в личный кабинет.

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан